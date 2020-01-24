В Кириллове Вологодской области вынесли приговор в отношении 23-летнего местного жителя. Парня признали виновным в изнасиловании 60-летней женщины и причинении ей смертельных ..

В Кириллове Вологодской области вынесли приговор в отношении 23-летнего местного жителя. Парня признали виновным в изнасиловании 60-летней женщины и причинении ей смертельных травм.Экспертиза установила, что перед смертью пенсионерка подверглась сексуальному насилию и была жестоко избита. По данным , подозреваемый признался, что во время застолья подрался с мужем хозяйки и попросил ее проводить его на улицу, где и совершил нападение. Преступнику назначено наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы.