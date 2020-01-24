Рак у Анастасии Заворотнюк на протяжении нескольких месяцев обсуждает вся страна. Но мало кто знает, что артистка едва спаслась от смерти.

Рак у АнастасииЗаворотнюк на протяжении нескольких месяцев обсуждает вся страна. Но мало ктознает, что артистка едва спаслась от смерти.Выяснилось,что звезда могла попрощаться с жизнью еще в пятилетнем возрасте. С самогодетства смерть ходит по пятам Анастасии Заворотнюк. Об этом актриса самарассказывала в архивном интервью для украинской версии "Битвы экстрасенсов".беседы опубликовало издание VladTime. В пять лет будущая знаменитость перенесла операции на горле из-засильнейшего воспаления гланд, что едва не убило ее. Спасти ее помогломастерство опытного хирурга.Суеверныемогут предположить, что над висит некоепроклятие или же злой рок. Но хочется верить, что счастливый исход историиповторится, и в этот раз актриса также сможет побороть тяжелое заболевание.Отметим,в настоящее время проходит лечение уже в новойклинике, где ее поддерживают супруг Петр Чернышев, мать и дети. Напомним, ранееу актрисы обнаружили рак головного мозга.