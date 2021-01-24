Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 155 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 155 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.37 случаев - во Владимире,16 - в Муромском районе,14 - в Гусь-Хрустальном районе,10 - в Петушинском районе,9 - в Вязниковском районе,9- в Александровском районе,8- в Ковровскомрайоне,8 - в Юрьев-Польском районе,7 - в Собинском районе,6- в Гороховецкомрайоне,5- в Кольчугинском районе,5 - в Суздальском районе,5 - в Киржачском районе,4 - в Камешковском районе,4 - в Меленковском районе,4 - в Судогодском районе,2 - в Селивановском районе,2 - в Радужном.