Не прошло и недели спустя вступления в должность нового президента США, как тот разочаровал свой народ. Сначала он отправил охранявших Капитолий бойцов Нацгвардии спать в гараже, а теперь умудрился разозлить один из крупных профсоюзов страны.

Не прошло и недели спустя вступления в должность нового президента США, как тот разочаровал свой народ. Сначала он отправил охранявших Капитолий бойцов Нацгвардии спать в гараже, а теперь умудрился разозлить один из крупных профсоюзов страны.Одним из своих первых указов президент США Джо Байден запретил строительство нефтепровода Keystone XL. Магистраль должна была обеспечивать транзит нефтепродуктов из канадских месторождений на заводы в американском штате Техас. На её строительстве настаивал экс-глава Белого дома Дональд Трамп, поскольку проект мог обеспечить рабочими местами 28 тысяч человек.Эксперты считают, что таким образом администрация Байдена реализует свою стратегию отказа от дорогих и масштабных проектов в энергетической сфере, отдавая предпочтение "зелёным" способам транспортировки.Однако американским гражданам эта стратегия, похоже, не понравилась. Представители международного союза рабочих Северной Америки раскритиковали решение нового главы государства. В профсоюзе подчеркнули, что этим шагом Джо Байден лишил тысячи людей хорошей, высокооплачиваемой работы. Действия американского лидера в организации расценили как "оскорбительные".Сенатор российского Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что Байден не провёл в кресле президента и недели, но уже заставил народ пожалеть о своём выборе. Пушков выразил уверенность, что разочарование американцев в новой власти будет только увеличиваться, поскольку она пришла благодаря неоправданным надеждам одной половины населения и вопреки интересам другой."Гремучая смесь", – резюмировал парламентарий.