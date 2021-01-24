С 1 февраля ежегодно увеличиваются выплаты, пособия и компенсации, положенные льготным категориям россиян.

С 1 февраля ежегодно увеличиваются выплаты, пособия и компенсации, положенные льготным категориям россиян. В 2021 году индексация по предложению Минтруда составит 4,9%. Именно на столько, по данным Росстата, выросли цены в прошлом году.Право на федеральные льготы сейчас имеют почти 15 миллионов россиян: инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и др.Кроме ежемесячных денежных выплат, проиндексирован будет и набор соцуслуг. Он предоставляется на выбор получателя либо деньгами, либо в натуральной форме ( лекарственное, санаторно-курортное обеспечение и проезд).С 1 февраля стоимость денежного эквивалента набора соцуслуг - 1 155 руб. в месяц.Телефоны горячей линии регионального отделения Пенсионного фонда: (4922) 40-23-23, 40-23-13.