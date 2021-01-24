Жители Кольчугина недовольны уборкой снега в городе.

Жители Кольчугина недовольны уборкой снега в городе. Пользователи соцсетей фиксируют снежные завалы на дорогах и тротуарах. Анонимный автор в паблике «ПОДСЛУШАНО Кольчугино» «Вконтакте» пишет: «Хотелось бы узнать, у нас в городе вообще коммунальные службы работают??? Дороги и тротуары собираются убирать от снега? Невозможно ходить, особенно с коляской гулять. На аэродроме просто ужасные дороги и дворы».Сильный снегопад прошел во Владимирской области несколько дней назад.Фото: