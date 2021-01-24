2021 - новый год и новые краски. Что носить и как сочетать? Что сегодня вдохновляет дизайнеров и стилистов?

2021 - новый год и новые краски. Что носить и как сочетать? Что сегодня вдохновляет дизайнеров и стилистов? Идем на подиумы с Юлией Болдиной.Глобальные тенденции современной моды - экологичность и свобода стилей. А основной критерий для дизайнеров - практичность. И на это главным образом повлиял прошлый год. Пандемия коронавируса изменила многие правила моды. Стилист Александра Креар подчеркивает, достаточно создать одну капсулу из нескольких вещей, которые сочетаются между собой.Александра Креар, стилист: "На самом деле, стилисты уже давно говорят об умном гардеробе, в котором минимум вещей и максимум сочетаний. И радикальный 2020 год очень сильно нас к этому подвинул. Ограничилось наше перемещение, и нам не нужно столько вещей в гардеробе. Поэтому составляются капсулы, которые максимально удовлетворяют наши потребности при минимуме вещей. Эта история про то, что человеку удобно работать дома, он может переместиться от компьютера или выйти на улицу. И вот это все в рамках того самого гардероба. Такой, скажем, домашний офис".На первый план выходят естественные цвета - песочный, хаки и пастельные оттенки. Они делают образ более гармоничным. Кстати, в этом году, по мнению института цвета Panton, к базовым цветам присоединился и необычный - сияющий желтый. Наряду со спокойным и благородным серым.Александра Креар, стилист: "Мы берем трендовые цвета. Мы сочетаем боди лимонного цвета, мы сочетаем джоггеры серого цвета. Если нам нужно это все отправить в офис, то мы берем жакет серый в клеточку. Клеточка никуда не уходит, она с нами, я думаю, навсегда. Мы одеваем сверху свободный жакет. И это как раз и удобный офис".А если нужно создать строгий лук, то боди можно заменить на свободную рубашку, которая как никогда актуальна в этом сезоне. Рубашку следует выбирать на размер больше для создания дополнительного объема. И даже такой наряд можно мгновенно переделать в праздничный.Александра Креар, стилист: "Тенденции на 2021 год - бра или бюстье. Это укороченный вариант, похожий на женское белье. Он встраивается тоже очень интересно в повседневный образ. При этом мы получаем такую праздничную нотку. Мы это может просто одеть на голое тело и сверху надеть пиджак, но это рискованный вариант. Мы можем надеть на рубашку и одеть туфли на шпильке. И у нас получается совершенно другой образ".Милитари, спорт-шик или строгая классика. Александра уверена, 2021 год - время экспериментов над своим образом. Самые смелые могут сочетать разные принты и стили. Один образ может совмещать даже несколько эпох. Среди актуальных трендов этого года - винтаж.Александра Креар, стилист: "Он проявляется в совершенно разные образы: это и широкие рукава блуз, и широкие струящиеся платья, это и большие воротники, вышивка, кружево. Это такой элемент, который добавляет очень глубокую и содержательную женственность в образы. Причем миксовать нужно от противного. Не повышать градус винтажности, а наоборот миксовать с чем-то простым. Это могут быть и обычные брюки или джинсы. И это, наоборот, делает образ интереснее".Каждый сезон дизайнеры предлагают огромное количество тенденций, но самое важное - выбрать для себя комфортную вещь. Сейчас модно быть разным, но при этом оставаться собой.Юлия Болдина, Илья Хлудов. "Вести- Владимир".