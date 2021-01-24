Российский сенатор Алексей Пушков высмеял украинскую партию Слуга народа. По его мнению, депутаты перестарались с попыткой угодить США.

Российский сенатор Алексей Пушков высмеялукраинскую партию "Слуга народа". По его мнению, депутатыперестарались с попыткой угодить США.Политолог рассказал, что несколько дней назад партия, основаннаяукраинским президентом Владимиром Зеленским, внесла в Верховную радузаконопроект о борьбе с проявлениями сексизма. По его мнению, таким образомУкраина пытается выслужиться перед Джо Байденом, который только недавнопереехал в Белый дом."Партию "Слуга народа" надо срочно переименовать впартию "Слуги Байдена", – написал Пушков в своем телеграм-канале.Сенатор пошутил, что украинцы одним законопроектом не отделаются. Так, импридется сделать отдельные туалетные кабинки для трансгендеров и людей третьегопола."Или на Украине отрицают их права? Средства на это уже внесены в проект будущего бюджета?", – продолжил Пушков.Также сенатор поинтересовался, что киевские власти будут делать справами осужденных преступников-мужчин, которые решат стать женщинами.Отправить в женскую тюрьму или же оставить в мужской? "А ведь Байден считаетэто одним из своих приоритетов", – подчеркнул он.Ранее Пушков сообщил, что избранный президент США . По его мнению, недовольство политикой Байдена будет только усиливаться. Напомним, демократ отменил разрешение на строительство трубопровода Keystone XL. Из-за этого решения тысячи американцев потеряют работу.