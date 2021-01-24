Российский сенатор Алексей Пушков высмеял
украинскую партию Слуга народа. По его мнению, депутаты
перестарались с попыткой угодить США.
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял
украинскую партию "Слуга народа". По его мнению, депутаты
перестарались с попыткой угодить США.
Политолог рассказал, что несколько дней назад партия, основанная
украинским президентом Владимиром Зеленским, внесла в Верховную раду
законопроект о борьбе с проявлениями сексизма. По его мнению, таким образом
Украина пытается выслужиться перед Джо Байденом, который только недавно
переехал в Белый дом.
"Партию "Слуга народа" надо срочно переименовать в
партию "Слуги Байдена", – написал Пушков в своем телеграм-канале.
Сенатор пошутил, что украинцы одним законопроектом не отделаются. Так, им
придется сделать отдельные туалетные кабинки для трансгендеров и людей третьего
пола.
"Или на Украине отрицают их права? Средства на это уже внесены в проект будущего бюджета?", – продолжил Пушков.
Также сенатор поинтересовался, что киевские власти будут делать с
правами осужденных преступников-мужчин, которые решат стать женщинами.
Отправить в женскую тюрьму или же оставить в мужской? "А ведь Байден считает
это одним из своих приоритетов", – подчеркнул он.
Ранее Пушков сообщил, что избранный президент США . По его мнению, недовольство политикой Байдена будет только усиливаться. Напомним, демократ отменил разрешение на строительство трубопровода Keystone XL. Из-за этого решения тысячи американцев потеряют работу.