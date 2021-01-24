В Гусь-Хрустальном на пожаре в грузовике погиб водитель. ЧП произошло 23 января поздно вечером на проспекте 50-летния Советской Власти. Горела внутренняя отделка кабины большегруза. Пожарные потушили огонь. Внутри кабины обнаружили погибшего мужчину 1965 года рождения. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

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