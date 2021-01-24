ЧП случилось в субботу 23 января поздно вечером.

ЧП случилось в субботу 23 января поздно вечером.В 22-18 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В Гусь-Хрустальном на проспекте 50-летия Советской Власти у д. 4. горел грузовик. Пожарные ликвидировали огонь в кабине автомобиля на площади 3 кв. м. Мужчину 1965 г.р. спасти не удалось. На пожаре работали 4 человека и 2 единицы техники. Дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области