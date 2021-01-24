В результате мероприятия несколько водителей привлечены к ответственности.

Несмотря на регулярно проводимые сотрудниками профилактические мероприятия, некоторые водители транспортных средств продолжают игнорировать требования ПДД, касающиеся обязательного использования специальных удерживающих устройств в случаях, когда в автомобиле находится юный пассажир.Накануне в Киржачском районе сотрудники ОГИБДД провели целенаправленный рейд по выявлению подобных правонарушений. Сформированная группа нарядов несла службу вблизи детских образовательных учреждений. К сотрудникам полиции присоединились представители народной дружины.Госавтоинспекторы проверили несколько десятков автомобилей, в которых находились дети. В ходе рейда шесть автолюбителей были привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.При составлении административных материалов сотрудники полиции и дружинники напомнили правонарушителям, что маленький пассажир – это большая ответственность, а игнорирование требований безопасности может привести к печальным последствиям.