У собаки огнестрельная рана, отрублена лапа, ухо и хвост.

В начале января Елена и Артём забрали Жасмин из Ярославской области. У собаки огнестрельная рана, отрублена лапа, ухо и хвост. Животному уже сделали операцию, сняли дренаж. Сейчас с Жасмин все хорошо, но ей требуется восстановление.На попечении двух волонтеров почти 300 животных. Среди них много тяжело больных и старых собак и кошек, все животные спасены с улицы. Для подопечных Елены и Артёма всегда актуальна любая помощь - корма, пеленки, утеплительные и строительные материалы, одежда для собак и кошек, амуниция. Для лечения требуются дорогостоящие лекарства. У некоторых собак эпилепсия, диабет, атопический дерматит, кардиомиопатия. Назначенные препараты они должны принимать пожизненно. Не хватает денег на электричество и еду. Чтобы прокормить такое количество животных, в день уходит почти 20000 рублей.А на днях Елена нашла ночью в сугробе щенка. Еще слепую, малышку выкинули одну на 20-градусный мороз. Кроху назвали Оливией. Сейчас ей ищут достойного хозяина.Контакты зоозащитников и реквизиты для помощиЗимой бездомным животным приходится особенно тяжело.