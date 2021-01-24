Члены комиссий утвердили итоги проведения этапов и огласили результаты победителей в 2020 году...

В течение года проходили испытания на звание «Лучшего по профессии» среди сотрудников столичной полиции. Стать победителем смогли сотрудники, прошедшие все 3 этапа: районный, окружной и общегородской.В испытаниях приняли участие 3,5 тысячи сотрудников подразделений системы ГУ МВД России по г. Москве. Они продемонстрировали как теоретические знания своей профессии, так и практические навыки: решали профессиональные задачи служебной деятельности и показывали уровень владения огнестрельным оружием, а также боевые приемы борьбы.Члены комиссий утвердили итоги проведения этапов и огласили результаты победителей в 2020 году:«Лучший следователь подразделений предварительного следствия» – следователь СО ОМВД России по району Коньково г. Москвы старший лейтенант юстиции Елена Герасимова;«Лучший дознаватель подразделений дознания» – старший дознаватель ОД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Алексей Сергеев;«Лучший участковый уполномоченный полиции» – старший участковый уполномоченный полиции группы УУП МО МВД России «Куриловское» г. Москвы старший лейтенант полиции Сергей Кириллов;«Лучший инспектор по делам несовершеннолетних» – старший инспектор ОДН ОМВД России по району Крюково г. Москвы майор полиции Елена Лысенко;«Лучший сотрудник дежурной части» – старший оперативный дежурный ДЧ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант полиции Дмитрий Хайруллин;«Лучший сотрудник подразделений охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых» – командир взвода ОРОиКПиО УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве лейтенант полиции Сергей Бурмистров;«Лучший сотрудник подразделений патрульно-постовой службы полиции» – командир отделения ОВ ППСП ОМВД России по Нижегородскому району г. Москвы прапорщик полиции Иван Алексеенко;«Лучший сотрудник правовых подразделений» – старший юрисконсульт правового отдела УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Алексей Гетманенко;«Лучший сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД» – инспектор ДПС 2 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант полиции Роман Зарубин;«Лучший сотрудник подразделений по исполнению административного законодательства» – инспектор ИАЗ ОМВД России по району Коптево г. Москвы лейтенант полиции Диляра Хусяинова;«Лучший сотрудник экспертно-криминалистических подразделений» – старший эксперт МО ЭКЦ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Антон Михин;«Лучший сотрудник кинологических подразделений» – инспектор-кинолог ЦКС УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Виталий Тришкин;«Лучший сотрудник штабных подразделений» – начальник Штаба ОМВД России по району Соколиная гора г. Москвы подполковник внутренней службы Валентина Волкова;«Лучший сотрудник по работе с личным составом» – помощник начальника ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы (по РЛС) подполковник внутренней службы Альберт Ларин;«Лучший сотрудник тыловых подразделений» – помощник командира 2 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве (по технической части) майор полиции Виталий Аношкин;«Лучший бухгалтер финансового подразделения» – ведущий бухгалтер учетно-сводной группы ЦБ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве Светлана Титаева;«Лучший сотрудник подразделений делопроизводства и режима» – начальник ОДиР УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Наталия Огнева;«Лучший сотрудник центров профессиональной подготовки» – начальник цикла-преподаватель ЦППС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Игорь Агузов;«Лучший сотрудник информационных центров» – начальник смены 2 отдела ИЦ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве лейтенант внутренней службы Виктория Чекулаева;«Лучший сотрудник подразделений информации и общественных связей» – старший инспектор ГССМИ УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант внутренней службы Марина Абрамова;«Лучший государственный инспектор безопасности дорожного движения подразделений технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы ГИБДД» – государственный инспектор отделения регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Алексей Петров;«Лучший инструктор по профессиональной подготовке» – инструктор ГРЛС ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы лейтенант внутренней службы Мария Ефремова;«Лучший сотрудник подразделений по вопросам миграции» – начальник ОВМ ОМВД России по Бескудниковскому району г. Москвы подполковник полиции Татьяна Требушенко;«Лучший инструктор центров служебной и боевой подготовки» – инструктор ЦСиБП УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант полиции Константин Лобов.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве