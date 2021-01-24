По информации Владимирстата, в 2020/2021 учебном году в государственных ВУЗах учатся 25 тысяч студентов.

По информации Владимирстата, в 2020/2021 учебном году в государственных ВУЗах учатся 25 тысяч студентов. По сравнению с 2016 годом, это на 10% или на 2,3 тысячи человек меньше.Сократилось количество негосударственных образовательных учреждений – из пяти работает одно. Численность студентов в нём составляет 400 человек. Ранее эта цифра колебалась на уровне 3,5 тысяч подростков.По данным статистического ведомства, в 2020 году диплом получили чуть меньше 6 тысяч специалистов. В 2016 году число выпускников составляло - 7,7 тысяч.Первокурсников зарегистрировано 7 тысяч человек. Четырьмя годами ранее желающих получить высшее образование было на 1100 больше.В 2021 году в университетах трудится 1153 преподавателя, из них 155 имеют ученую степень доктора наук, 698 - кандидаты наук. Профессоров и доцентов насчитывается - 104 и 487 соответственно. По сравнению с 2016 годом преподавательский состав поредел на 270 человек.