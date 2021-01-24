Проект «Пространство развития» реализует Российский союз молодежи. Цель - объединить единомышленников, которые хотят изменить жизнь в своем муниципалитете, но не знают как.

Проект «Пространство развития» реализует Российский союз молодежи. Цель - объединить единомышленников, которые хотят изменить жизнь в своем муниципалитете, но не знают как.Подать заявку на участие могут проектные команды из 4 человек от 18 до 35 лет, проживающие в малых городах и поселениях с численностью не более 50 000 жителей. Обязателен опыт реализации социально-значимых проектов в своем муниципальном образовании. Заявку можно подать до 8 февраля на сайте проекта. Участие бесплатное.По итогам конкурсного отбора 85 команд пройдут обучение и реализуют свои проекты. Участники смогут дополнительно посетить курсы «Грантрайтинг», «Основы деятельности НКО», «Основы социального проектирования». В августе команды представят результаты своей проектной деятельности и обменяются опытом на итоговом форуме «Пространство развития» в Ульяновске.