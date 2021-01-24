Результаты голосования на звание самого полезного игрока MVP первой половины сезона студенческого чемпионата России по баскетболу. Победа за нашей Алиной Захаровой.

Результаты голосования на звание самого полезного игрока MVP первой половины сезона студенческого чемпионата России по баскетболу. Победа за нашей Алиной Захаровой.Алина Захарова ещё школьница, но уже играет в студенческой баскетбольной команде на усилении. В составе "Владимирских львиц" меньше, чем за год стала одним из лучших "шестых" игроков. По статистике она обходит не только членов своей команды, но и баскетболисток в зоне "Запад". Это помогло ей стать самым ценным игроком студенческого чемпионата России первой половины сезона.Александр Власов, старший тренер сборной команды ВлГУ "Владимирские львицы: "Алина - игрок, выходящий на замену, имеющий хорошую статистику. Забивает 20 очков и набирает 20 подборов - это очень хорошие статистические и технические параметры".Играть в баскетбол Алина начала в 7 лет. Но, как рассказывает спортсменка, любовь к большому оранжевому мячу зародилась не сразу. Из-за сильной нагрузки ходить на тренировки не хотелось, но тренер сумел заинтересовать. Свои первые тренировки Алина вспоминает с улыбкой.Алина Захарова, игрок команды "Владимирские львицы": "У нас даже есть видео, где мы бегаем просто. Как говорит мой тренер "Бей - беги" и всё, не попадаем по кольцу. Это очень смешно было смотреть, но сейчас мы достигли очень большие цели, очень высоко забрались и нельзя давать шагу назад".По словам "Львиц ВлГУ", Алина не раз приносила победу в решающих играх. Одна из таких была в конце прошлого года. Львицы обыграли московскую команду РУТ МИИТ, Алина оформила впечатляющий дабл-дабл - набрала 23 очка и сделала 24 подбора.Анна Сидорова, игрок команды "Владимирские львицы": "С Алиной очень сложно обычно играть, потому что Алина высокий игрок, координированная и её очень трудно обыграть. Но нам нравится с ней играть, интересно".Конкуренция за звание лучшего игрока была большой, рассказывает Алина. Необходимо было выиграть голосование, которое проходило на протяжении 6 дней на сайте Ассоциации студенческого баскетбола.Максим Тюканов, исполнительный директор Федерации баскетбола Владимирской области: "И для нас и для всей АСБ этот случай довольно уникальный. До этого игроки столь молодого возраста, школьницы, никогда не были представлены в таком голосовании. Обычно это все-таки довольно матерые студенты, которые поиграли не один год в чемпионате и обладают большим опытом."За Алину проголосовали больше тысячи человек, и это помогло ей получить "путевку" на матч звезд студенческого чемпионата. По его результатам будут отобраны спортсмены в сборную России.Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести - Владимир".