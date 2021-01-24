В Судогодском районе на трассе Владимир-Радужный произошло дорожно-транспортное происшествие.

В 19:35 23 января в МЧС Владимирской области поступило сообщение об аварии. В Судогодском районе на трассе Владимир-Радужный произошло дорожно-транспортное происшествие.Как сообщили в пресс-службе ведомства, на место выехали спасатели МЧС, скорая помощь, а также инспекторы ГИБДД.В результате ДТП произошло столкновение двух машин. Имеются пострадавшие.Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка двух человек. При ликвидации последствий произошедшего использовалось ГАСИ «СПРУТ». На месте ЧП работали 26 человек, 9 единиц техники. От МЧС - 8 человек и 3 единицы техники.