Разница по итогам 2020 года составила - минус 2181 организация.

В коронавирусном году во Владимирской области было ликвидировано 3163 компании. На год ранее официально прекратили свою деятельность 2393 фирмы.В 2020 году в регионе зарегистрировано 982 новых предприятия в различных отраслях. Для сравнения, в 2019 их число составляло 1280.Разница по итогам 2020 года составила - минус 2181 предприятие.Больше всего ликвидировано компаний в сфере торговли транспортными средствами – 1103 (открылось 252), строительстве – 420 (появилось – 109) и обрабатывающем производстве – 369 (зарегистрировано новых – 149).Меньше всего потерь в добыче полезных ископаемых – 9, энергетике – 20, здравоохранении – 24.В общей доле преобладают частные структуры. Среди государственных прекратили существование – 26, появилось – 5 организаций.