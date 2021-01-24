ЧП произошло в Гусь-Хрустальном. К ликвидации возгорания были привлечены 4 человека и 2 единицы техники.

Вечером 23 января в Гусь-Хрустальном произошло ЧП. На улице 50-летия Советской Власти у дома №4 загорелся грузовик.Как сообщает пресс-служба МЧС, в 22:18 вызов поступил на пульт дежурного. Спасатели незамедлительно выехали на место и потушили огонь в кабине фуры на площади 3 квадратных метра. В результате происшествия погиб 55-летний мужчина.К ликвидации возгорания были привлечены 4 человека и 2 единицы техники. Дознаватели МЧС устанавливают причину случившегося.