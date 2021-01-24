Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 155 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 22 441 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (37 новых

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 155 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 22 441 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (37 новых пациента за сутки). На втором месте Муром (16 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Гусь – Хрустальный (14 новых КОВИД-носителей) Общая статистика по области выглядит сейчас так: