На нечищеные тротуары жалуются жители областного центра.

На нечищеные тротуары жалуются жители областного центра. Фотоподтверждения они прислали на номер ГТРК «Владимир» WhatsApp +7-919-019-62-62. На снимках заваленные снегом городские улицы Батурина (дорога к рынку) и Луначарского. Горожане отмечают, что снег не чистят уже несколько дней.Между тем, в мэрии напоминают, по вопросам качества уборки Владимира можно позвонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Жаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.