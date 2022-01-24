Владимирских школьников вновь переводят на дистанционку. На карантин закрыты 148 классов в 30 школах областного центра. Причём, судя по пресс-релизу мэрии, две школы переводятся на дистант

Владимирских школьников вновь переводят на дистанционку. На карантин закрыты 148 классов в 30 школах областного центра. Причём, судя по пресс-релизу мэрии, две школы переводятся на дистант целиком: 6-ую закрыли в пятницу, а в 36-ую дети перестанут ходить с 25-го января. В связи с опасениями, которые принёс новый штамм ковида – омикрон, количество заболевших среди детей