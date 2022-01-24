По данным регионального оперштаба по коронавирусу, 24 января за сутки болезнь унесла ещё 6 жизней....

По данным регионального оперштаба по коронавирусу, 24 января за сутки болезнь унесла ещё 6 жизней. Всего за время пандемии во Владимирской области от коронавируса скончались 3053 человека.Число выздоровевших за сутки - 337. Заболели 311 человек, что немного меньше, чем накануне. Всего с начала пандемии официально подтвержден коронавирус у 86299 жителей области.По состоянию на 24 января в медорганизациях региона действуют 1776 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 51,2 процента из них занято (909), свободны 867 коек.Коллективный иммунитет во Владимирской области, по данным на 21 января, составляет 55,1%.