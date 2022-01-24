На территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 января лабораторно подтверждено 311...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 января лабораторно подтверждено 311 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.85 - во Владимире72 - в Кольчугинском районе54 - в Ковровском районе28 - в Гусь-Хрустальном районе24 - в Юрьев-Польском районе19 - в Александровском районе10 - в Вязниковском районе7 - в Камешковском районе5 - в Муромском районе2 - в Меленковском районе2 - в Селивановском районе2 — в Судогодском районе1 — в Гороховецком районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 86 299 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).