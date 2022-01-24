Муниципальные образования Владимирской области в текущем году получат субсидии из областного и...

Муниципальные образования Владимирской области в текущем году получат субсидии из областного и федерального бюджетов на развитие физической культуры и массового спорта.Вовлечение максимального числа людей всех возрастов в регулярные занятия спортом – ключевая задача федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».Так, на содержание объектов спортивной инфраструктуры будет направлено более 200 млн рублей, 50 млн выделяется на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки в муниципальных учреждениях, реализующих программы спортивной подготовки, 40 млн рублей − на развитие спортивных школ олимпийского резерва, 20 млн рублей предназначено на закупку оборудования для учреждений спорта, 15 млн рублей − на реализацию федеральных стандартов спортивной подготовки, 3,5 млн рублей − на поддержку спортивных организаций по базовым олимпийским видам спорта. На строительство новых спортивных объектов запланировано 446,9 млн рублей, на приведение действующих спортшкол в нормативное состояние в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки − более 6,7 млн рублей. Ещё 6,2 млн рублей пойдут на создание двух площадок ГТО – в Муромском и Селивановском районах.В 2022 году продолжится строительство лыжероллерной трассы в Александровском районе, появится конькобежная дорожка с искусственным льдом в Муроме, будет завершена реконструкция стадионов в Александровском и Селивановском районах. Кроме того, закончится строительство физкультурно-спортивного комплекса в Коврове с залами для борьбы и спортивной гимнастики, базой для лыжников и гостиницей, сообщают в пресс-службе обладминистрации.Фото: pexels.com/