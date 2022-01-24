Из-за океана доносятся тревожные новости для Украины: западные хозяева хотят ослабить поддержку Киева.

Из-за океана доносятся тревожные новости для Украины: западные хозяева хотят ослабить поддержку Киева.Властям США следует на 25 лет отказаться от вступления Украины в НАТО. Таким мнением поделился американский политический обозреватель Росс Даутат в своей статье для авторитетного нью-йоркского издания The New York Times.Даутат пояснил, что Незалежная никогда не была готова стать полноценной частью Запада, поскольку ее экономика слаба, а в обществе и власти царят споры и разногласия. Но даже сейчас новости Украины не обнадеживают, а свидетельствуют о том, что "мягкая сила" Вашингтона в этой стране не может совладать с влиянием России. Кроме того, публицист считает, что для США было бы безумием ввязываться в войну из-за Киева и рисковать ядерной безопасностью из-за Донбасса.Однако Росс Даутат обратил внимание, что полностью отказаться от поддержки Незалежной Белый дом тоже не может, поскольку в таком случае союзники могут усомниться в его решимости и намерениях. К тому же, подобное решение будет выглядеть особенно провальным на фоне недавнего вывода американского контингента из Афганистана, который многие считают поражением президента США Джо Байдена и его администрации.В связи с этим Даутат называет оптимальным решением украинского вопроса отказ от принятия Украины в ряды НАТО на ближайшие 25 лет, который также предложили два других американских политолога – Томас Грэм и Раджан Менон.