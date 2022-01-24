К сожалению, не каждому человеку везет встретить старость в окружении близких и родных людей. Немало пожилых людей, в том числе знаменитостей, оказываются в домах престарелых и специальных учреждениях. Кого-то отправляют туда, чтобы поправить здоровье, а некоторые оказываются там, потому что больше никому не нужны.

К сожалению, не каждому человеку везет встретить старость в окружении близких и родных людей. Немало пожилых людей, в том числе знаменитостей, оказываются в домах престарелых и специальных учреждениях. Кого-то отправляют туда, чтобы поправить здоровье, а некоторые оказываются там, потому что больше никому не нужны.Лидия Федосеева-ШукшинаО том, что 83-летняя артистка находится в специализированном учреждении для пожилых людей, стало известно несколько дней назад. Ольга, младшая дочь актрисы, рассказала, что решила отправить знаменитую мать в пансионат, чтобы она прошла полное обследование и поправила свое здоровье.Если поклонников шокировало такое решение, то Ольга не видит в этом ничего зазорного. Шукшина-младшая уверяет, что ее прославленная родительница находится едва ли не на курорте. По словам женщины, в учреждении есть не только специалисты, но и насыщенная программа. Однако далеко не все разделяют мнение Ольги. Многие поклонники искренне переживают за артистку, а Бари Алибасов-младший уже вовсю. Например, вступив с ней в брак.Леонид КуравлевОсобенно сильно ситуация с Лидией Федосеевой-Шукшиной пугает многих в свете последних событий. Не так давно стало известно, что 85-летний Леонид Куравлев тоже жил в доме престарелых. Актер находился в учреждении с лета прошлого года, однако выяснилось это только после того, как его госпитализировали с пневмонией в начале января.Стало известно, что в пансионат Леонида Вячеславовича привез сын. По словам представителем учреждения, мужчина попал к ним в очень плохом состоянии. К счастью, со временем местному персоналу удалось поставить артиста на ноги. А сейчас он продолжает лечение в Коммунарке.Валентина МалявинаВалентина Малявина провела в доме престарелых много лет и там же ушла из жизни. Однако, в отличие от многих других пожилых людей, некогда знаменитая актриса попала в специальное учреждение не по чужой воле. Карьера, как и жизнь, одной из самых красивых советских актрис пошла под откос после трагической гибели ее третьего мужа.Валентину Александровну признали виновной в смерти Станислава Жданько. Женщина провела в тюрьме несколько лет, пристрастилась к алкоголю после выхода на свободу, потеряла жилье из-за мошенников и попала в дом престарелых. Актриса провела в пансионате для слабовидящих больше 15 лет. Там же она ушла из жизни.Анатолий КубацкийАнатолий Львович, исполнивший любимых и детьми, и взрослыми сказочных персонажей в "Марье-искуснице" и "Морозко", жил в Доме ветеранов кино. Артист добровольно уехал в учреждение, ведь у себя дома его ничто не держало. Любимую супругу мужчина потерял, а у сына на него времени не находилось. Жаловался Кубацкий только на то, что в Доме ветеранов практически нет новых собеседников.Рина ЗеленаяАктриса, исполнившая роль обожаемой всеми черепахи Тортиллы в "Приключениях Буратино", тоже доживала свой век в Доме ветеранов кино. Своих детей у Рины Зеленой не было, а когда не стало и любимого супруга, она попала в учреждение. К моменту своей смерти в 1991 году артистка уже почти лишилась зрения и с трудом передвигалась.