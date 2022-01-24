Они бережно хранят историю, но даже перейдя из века в век, по-прежнему работают в стесненных...

Они бережно хранят историю, но даже перейдя из века в век, по-прежнему работают в стесненных условиях. Сотрудники Государственного архива Владимирской области просят вернуться к вопросу строительства современного здания для хранения уникальных документов.Оно жизненно необходимо. Напомним, здание Государственного архива Владимирской области на улице Батурина областного центра - бывшая церковь Воскресения Христова. В советские годы Воскресенский храм значительно перестроили. По словам директора Государственного архива Владимирской области Наталии Максимовой, почётного архивиста России, основное приспособление здания произошло в 60-е годы 20-го столетия. Весь объем бывшего храма "пронизан" металлическими стеллажами, на которых хранятся десятки тысяч уникальных документов. В здании нет даже автоматической системы пожаротушения. Впрочем, и других сложностей в ежедневной и очень важной работе немало.Наталия Максимова, директор Государственного архива Владимирской области, почётный архивист РФ:- В силу того, что это делалось давно и проходы несоответствующей ширины получились, во многих местах, и где-то крайне неудобно и подниматься, и лестницы металлические, у нас ощущение корабля очень часто бывает.По закону о реституции на бывший Воскресенский храм претендует и владимирская епархия. Но даже в теории переезжать архивистам попросту некуда. Госархив области хранит почти 1 миллион 700 тысяч документов. Только в важнейшем здании на Батурина около 300 тысяч единиц хранения. По количеству уникальных документов, внесенных в национальный реестр, архив нашего региона занимает первое место в стране. О чём архивисты просят областные власти? Что с утвержденным проектом нового здания? И какую помощь обещает Российское историческое общество? Об этом - в репортаже Марии Платанюк в следующих выпусках "Вестей".