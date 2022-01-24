Они бережно хранят историю, но даже перейдя из века в век, по-прежнему работают в стесненных...

Они бережно хранят историю, но даже перейдя из века в век, по-прежнему работают в стесненных условиях. Сотрудники Государственного архива Владимирской области просят вернуться к вопросу строительства современного здания для хранения уникальных документов. Почему вопрос переезда стоит столь остро? - расскажет Мария Платанюк.Путь к бывшему алтарю Воскресенской церкви Владимира устлан метлахской плиткой. Прошлое архивисты хранят в здании, казалось бы, под стать - памятнике истории регионального значения. После революции храм сам стал хранителем прошлого. Его приспособили под архивные нужды.Воскресенский храм конца 18-ого столетия был единственным в Залыбедской стороне Владимира. Закрыли церковь в 1927-ом. А в начале 60-ых она была перестроена. Тогда же, по словам директора Госархива Наталии Максимовой, почётного архивиста России, и началось основное приспособление здания. В советское время специализированное архивохранилище было выстроено лишь одно. Сегодня это бывший архив обкома КПСС. Все остальные, как и "лицо архива"- на Батурина- что называется, "непрофильные".Наталия Максимова, директор Государственного архива Владимирской области, почётный архивист Российской Федерации:- Наше учреждение осталось единственным в стране, которое располагается в храмовом здании. Все остальные архивы в нашей стране, они переведены в новые здания, выстроенные для них, а у нас вот такая ситуация сложилась.Весь объём бывшего храма "пронизан" железными стеллажами, уходящими ввысь. Между ними- перекрытия. По сути- три этажа "прошлого".Мария Платанюк, специальный корреспондент:- Здание Государственного архива Владимирской области сами архивисты сравнивают с подводной лодкой или кораблём. Всюду трапы и мачты. Металлические.Каждый день, чтобы добраться до документов, которые хранятся в западной части здания, архивистам приходится проходить сквозь эту старинную арку церкви Воскресения. На ней сохранились лики))В общей сложности Госархив области хранит почти 1 миллион 700 тысяч документов. Наследие пяти веков. Только в важнейшем здании на Батурина- около 300 тысяч единиц хранения. По количеству уникальных документов, внесенных в национальный реестр, у архива региона- первое место в стране. Новое здание архиву жизненно необходимо. Перейдя уже новое тысячелетие, архивисты по-прежнему работают в тесноте.Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Государственного архива Владимирской области:- В советское время поставили вот эти стеллажи. И проходы настолько узкие, что протиснуться здесь можно только боком.Вопрос "новоселья для Клио", разумеется поднимался. Кстати, по закону о реституции права на храм заявили и священнослужители. "Вернуть" Воскресенский владимирское епархиальное управление потребовало в 2016-ом. Передача объекта культурного наследия должна завершиться к маю 2022-ого. Но выезжать архиву некуда. В планах значилось строительство современного здания на Карла Маркса, 2. Но участок попал в охранную зону Дмитриевского собора. Новый потенциальный адрес- он возник в 2018-ом- Мира, 61 а. Участок - в створе будущего Рпенского проезда.Наталия Максимова, директор Государственного архива Владимирской области, почётный архивист Российской Федерации- Он достаточно большой. 6 тысяч квадратных метров. Руководством области на тот момент было принято решение- проектировать хорошее, современное здание на 2 миллиона единиц хранения. Мы могли бы освободить все свои приспособленные здания и переместить все документы.В новом здании могли бы разместиться не только хранилища, но и просторный читальный зал, и кабинеты для сотрудников. Проект современного "дома" для Госархива разработал "Владимиргражданпроект". Он даже прошёл госэкспертизу. Но "завис". Деньги, заложенные на строительство, в 2021-ом перенаправили на другие цели. Архивисты, краеведы, учёные края обратились к врио губернатора Александру Авдееву. Научная общественность просят срочно включить "архивную стройку" в бюджетный план. Необходимо решить вопрос и федерального финансирования. Тем более, пандемия "скорректировала цифры". Помощь коллегам уже пообещал Константин Могилевский, председатель правления Российского Исторического Общества. В архиве он побывал во время рабочей поездки во Владимир. По словам Могилевского, решить больной вопрос можно только объединив усилия.Константин Могилевский, председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества":- Во Владимире областной архив находится в печальном состоянии. Ну слушайте, о чём говорить, если нет даже такого базового требования, как система автоматического пожаротушения в архивохранилище. А документы ценнейшие. Необходимо руководству региона вместе с федеральным архивным агентством сделать вот эти последние шаги, необходимые для того, чтобы эту стройку начать.Тема звучала и на заседании совета регионального отделения организации.По словам архивистов и общественников, в ближайшее время обращение на имя главы Владимирской области должно поступить и от Сергея Нарышкина, председателя Российского исторического общества.Мария Платанюк,Андрей Синягин. "Вести-Владимир"