Переход на удалёнку обсуждается и в ВУЗах.

Во Владимирской области из-за коронавируса студентов двух колледжей перевели на дистант. Переход на удалёнку обсуждается и в ВУЗах.Во Владимирском авиамехе группы, в которых заболели по два студента, отправляют на домашнее обучение. К 24 января набралось уже 12 групп. Интересно, что в учебном заведении вакцинировано 47% ребят.Владимирский политех объявил учащимся первых двух курсов, что ближайшие две недели они будут получать знания дистанционно. Большая часть старшекурсников колледжа вакцинирована от Covid-19, поэтому продолжит ходить на занятия.Добавим, что в студенты владимирских университетов в последнюю неделю января продолжают сдавать сессию. Решение о форме их обучения во втором семестре будет приниматься исходя из обстановки, которая сложится к началу февраля. Напомним, что право отправить студентов на удалёнку делегировано руководителям образовательных учреждений.