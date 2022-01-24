По требованию кольчугинской межрайонной прокуратуры заблокировано пять сайтов, на которых продавались справки об отсутствии коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ..

По требованию кольчугинской межрайонной прокуратуры заблокировано пять сайтов, на которых продавались справки об отсутствии коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Порталы были выявлены в ходе мониторинга. Документы предоставлялись за денежное вознаграждение без реального прохождения тестов.По результатам проверки в суд было направлено пять исков, которые были удовлетворены.Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.