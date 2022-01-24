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<a href="https://33live.ru/novosti/24-01-2022-konstantin-mogilevskij-predsedatel-pravleniya-rossijskogo-istoricheskogo-obshhestva-otvetil-na-voprosy-o-soxranenii-naslediya-i-pomoshhi-arxivu-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Константин Могилевский, председатель правления Российского исторического общества, ответил на вопросы о сохранении наследия и помощи архиву Владимирской области</a> - В регионе побывал Константин Могилевский, председатель правления Российского исторического...