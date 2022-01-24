Административной комиссией рассмотрено 68 протоколов.

Мэрия Владимира оштрафовала управляющие компании за нечищеные дворы на 170 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.«Административной комиссией рассмотрено 68 протоколов в отношении УК и собственников зданий за некачественную уборку снега и несвоевременную очистку крыш от наледи. Сумма штрафов превысила 170 тысяч рублей. Следующее рассмотрение материалов состоится на этой неделе», - уточнили в горадминистрации.Власти добавили, что в течение дня 24 января будут проверены придомовые территории, где, по сообщениям горожан, регоператор ООО «Биотехнологии» нарушает графики вывоза мусора.