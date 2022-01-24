Административной комиссией рассмотрено 68 протоколов.

Мэрия Владимира оштрафовала управляющие компании за нечищеные дворы на 170 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.«Административной комиссией рассмотрено 68 протоколов в отношении УК и собственников зданий за некачественную уборку снега и несвоевременную очистку крыш от наледи. Сумма штрафов превысила 170 тысяч рублей. Следующее рассмотрение материалов состоится на этой неделе», - уточнили в горадминистрации.Власти добавили, что в течение дня 24 января будут проверены придомовые территории, где, по сообщениям горожан, регоператор ООО «Биотехнологии» нарушает графики вывоза мусора.Городские власти также напомнили, что коммунальный автопарк «Центра управления городскими дорогами» насчитывает 99 единиц техники, из которых 10 машин на уборку снега не выезжают по определению. Они предназначены для иных видов работ.В условиях напряженной работы любая техника выходит из строя и нуждается в ремонте. Поэтому, пока её восстанавливают, ЦУГД может ежедневно направлять на уборку закрепленных территорий, в среднем, до 60-70 коммунальных машин.