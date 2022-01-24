Муромская городская прокуратура организовала проверку по факту обрушения крыши котельной на ул....

Муромская городская прокуратура организовала проверку по факту обрушения крыши котельной на ул. Московской, д. 47.Напомним, накануне обрушилась крыша котельной в Муроме, оставив без тепла около 700 жителей, 2 детских сада и здание районного ОМВД. По предварительной информации, обрушение произошло из-за ветхости стены здания котельной.Выведены из строя 3 котла (1 - тепловой и 2 котла водоснабжения). Жертв и пострадавших нет.С привлечением специалистов ООО "Владимиртеплогаз" проводились работы по восстановлению теплоснабжения, которые должны были закончится к 24.00. На место выезжал Муромский городской прокурор Дмитрий Соколов.Процесс возобновления подачи тепла находится на контроле прокуратуры, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по окончаниипроверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Фото: https://33.mchs.gov.ru/