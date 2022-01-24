В свете многочисленных нарушений и плачевных финансовых показателей ДСУ-3 рискует потерять...

В свете многочисленных нарушений и плачевных финансовых показателей ДСУ-3 рискует потерять лидирующие позиции в сфере дорожного строительства. С ситуацией разбирались депутаты ЗС на первом после каникул заседании комитета по ЖКХ.Тему ремонта и строительства дорог сами жители области определили как одну из самых приоритетных в социально-экономическом развитии региона, поэтому депутаты Заксобрания с живейшим интересом выслушали доклад аудитора Счетной палаты по ситуации с некогда мощнейшим предприятием в дорожно-строительной сфере области.Как мы уже писали, счетная палата Владимирской области несколько раз выносила представления государственному унитарному предприятию «Дорожно-строительное управление №3» (ГУП ДСУ-3) по результатам аудита его финансово-хозяйственной деятельности. К результатам работы предприятия претензий не было, а вот нарушений по части контрактов, закупок, сделок и ведения документации оказалось гораздо больше допустимого. На представления контрольного органа руководство не реагировало. Нарушения не прекратились, а госпредприятие вообще рискует потерять лидирующие позиции в сфере дорожного строительства.«Вот мы пришли в декабре снова посмотреть - к сожалению, никаких улучшений мы не увидели, а увидели - наоборот - только еще большие ухудшения показателей. Самый главный момент, на который мы обращали внимание, это то, что предприятие стало терять традиционные рынки своей работы, на которых оно раньше занимало значительный объем. Словом, обслуживание всех дорог раньше осуществляло ДСУ-3, а сейчас часть этих работ уже будут выполнять конкуренты», – посетовал аудитор Счетной палаты Владимирской области Максим Рычагов.Он добавил, что качество выполняемой работы у этих конкурентов намного ниже, чем у ДСУ-3, и это обязательно скажется на состоянии дорог. Например, в Александровском районе, обслуживание дорог которого госпредприятие проиграло (цена вопроса - около 700 миллионов рублей). Между тем, долги ДСУ-3 растут. В минувшем году, по сравнению с 2020-м, выручка предприятия сократилась более, чем на полмиллиарда, а вот задолженность увеличилась до 400 миллионов рублей. Эту тревожную ситуацию аудиторы объясняют, в частности, недобросовестными действиями бывшего директора ДСУ-3 Романа Головина, который сейчас находится под следствием. По сведениям СП, в его работе «усматриваются признаки недобросовестных действий в интересах третьих лиц путем умышленного создания условий для уклонения от участия, либо проигрыша предприятия в торгах, необоснованного увеличения затрат и отвлечения оборотных средств в условиях их дефицита».Разумеется, такие методы хозяйствования не ведут к процветанию, но нужно как-то работать, выплачивать сотрудникам зарплату, оплачивать штрафы, поэтому предприятие вынуждено обращаться в кредитные организации.Исполняющий обязанности гендиректора ГУП ДСУ-3 Антон Фомин заверил депутатов, что меры по устранению недостатков предпринимаются.Участники обсуждения, конечно, приняли во внимание, что за короткий срок во главе предприятия Антон Фомин не мог кардинально исправить ситуацию, но и винить в произошедшем одного лишь бывшего гендиректора, а ныне подследственного Романа Головина тоже не стали. Кстати, три его зама уволились по соглашению сторон, что, после соответствующих выплат, обошлось предприятию почти в два миллиона рублей. Коллегия Счетной палаты по итогам последней проверки направила очередное представление в адрес нынешнего руководства ДСУ-3, а информацию по нарушениям передала на рассмотрение в прокуратуру и УФСБ Владимирской области.«Одни долги, займы, кредиторка и проигранные торги. Мы прекрасно знаем о тех контрактах, которые были проиграны по основным торгам, и почему-то потом ДСУ-3 взяли эту работу уже на субподряде, потеряв 11% финансирования. То есть, в деньгах это достаточно большая сумма, а, если говорить про территорию обслуживания, то ДСУ-3 потеряло 700 миллионов - это огромные деньги. Есть решение комитета признать работу департамента транспорта и департамента имущественных и земельных отношений (который является учредителем ДСУ-3) неудовлетворительной. Также депутаты поддержали инициативу обращения в прокуратуру и УФСБ для привлечения к ответственности должностных лиц за нанесение экономического ущерба ГУП ДСУ-3 на тот момент, когда они возглавляли данную организацию. И третье решение комитета было о предоставлении в месячный срок информации по мерам, принятым для того, чтобы устранить данные недостатки», – подвел итоги председатель комитета по ЖКХ ЗС Владимирской области Андрей Фатеев.В марте депутаты соберутся, чтобы еще раз рассмотреть вопрос деятельности предприятия, проинформировали в пресс-службе ЗС Владимирской области.