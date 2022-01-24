Сформированные группы инспекторов ДПС проверили в потоке более 250 автотранспортных средств.

Сотрудники отдельной специализированной роты и батальона ДПС УГИБДД УМВД России по Владимирской области провели в минувшую пятницу на территории областного центра рейдовые мероприятия, направленные на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.Сформированные группы проверяли в потоке транспорта каждого водителя. Всего полицейские проверили более 250 автотранспортных средств. Госавтоинспекторы, на улице Верхняя Дуброва и в микрорайоне Заклязьменский, выявили двух водителей, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии. Граждане были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Как следствие, остаться без прав местные жители могут на срок до 2 лет, и получить штраф в размере 30 тысяч рублей.Кроме того, за различные нарушения ПДД инспекторы дорожно-патрульной службы составили административные протоколы на 11 автолюбителей.Сотрудники полиции напомнили всем участникам дорожного движения о строгом соблюдении Правил дорожного движения и тяжких последствиях их нарушения.Мероприятия, направленные на выявление фактов нарушений ПДД водителями транспортных средств, будут продолжены в других районах области.