В рамках акции «Студенческий десант» молодые люди на несколько часов стали коллегами сотрудников полиции.

В рамках всероссийской акции «Студенческий десант» студенты Муромского колледжа радиоэлектронного приборостроения и учащиеся профильного полицейского класса средней школы № 20 города Мурома на несколько часов стали коллегами полицейских.Ребят встретили сотрудники отдела по работе с личным составом. Начальник ОРЛС майор внутренней службы Евгений Титов познакомил гостей с основными задачами и функциями органов внутренних дел, работой дежурной части МО МВД России «Муромский», ознакомил с порядком приема и регистрации сообщений и заявлений.Далее студенты встретились с сотрудниками отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения и сотрудниками отдельной роты патрульно-постовой службы полиции. Командир ОР ППСп подполковник полиции Дмитрий Савичев и инспектор ДПС ГИБДД старший лейтенант полиции Андрей Сафонов познакомили участников акции с функциями и задачами подразделений ГИБДД, ППСп, основными направлениями деятельности. Наибольший интерес у ребят вызвала демонстрация служебных автомобилей, их технических характеристик, специальных приборов, имеющихся на вооружении у сотрудников полиции.Для молодежи сотрудники Отдела провели «круглый стол» на актуальную тему «Как не стать жертвой мошенников», в работе которого приняли участие начальник отделения по работе с личным составом майор внутренней службы Евгений Титов, старший инспектор отдела по вопросам миграции старший лейтенант полиции Алина Шиповских, юрисконсульт правового направления капитан полиции Дарья Осокина, начальник по делам несовершеннолетних майор полиции Маргарита Покареева и председатель общественного совета при МО МВД России «Муромский» Александр Маслов. Каждый участник получил от полицейских тематические памятки.Познакомились ребята и с работой экспертов-криминалистов. Эксперт экспертно-криминалистического отдела капитан полиции Юрий Додонов рассказал о том, как распознать фальшивые деньги, изъять следы отпечатков пальцев, как может помочь почерковедческая экспертиза в расследовании преступлений и розыске преступников. Неподдельный интерес у ребят вызвал «чемоданчик эксперта». Молодые люди научились самостоятельно пользоваться экспертными инструментами, изучили тонкости папиллярного узора, рассмотрели в микроскоп отличия фальшивых банкнот от настоящих.Студенты, впервые принявшие участие в акции, отметили, что такие встречи очень интересны и необходимы, так как дают возможность получить массу полезной информации и выбрать служебное направление, которым хотелось бы заниматься в будущем.