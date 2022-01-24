Сотни жителей по-прежнему ждут тепла. В Муроме из-за обрушения крыши котельной замерзают 34 дома и...

Сотни жителей по-прежнему ждут тепла. В Муроме из-за обрушения крыши котельной замерзают 34 дома и соцобъекты. В их числе- два детских сада. Все подробности - у Кристины Ивановой.Вот это та самая стена местной котельной, которая всех подвела. Сначала - крышные плиты, а затем - 700 муромлян. В этом году зданию котельной должно было исполниться 64 года.До юбилейной пенсионной даты ныне дырявая стена не дотянула. Говорят, на ближайшие три года был запланирован капитальный ремонт. Но на заслуженный отдых старое кирпичное здание решило уйти с шумом. В воскресенье утром здесь посыпалась стена, следом обвалилась кровля. Благо, внутри не было людей. Но сказать, что обошлось без пострадавших нельзя. 34 многоквартирных дома, два детских сада, отдел полиции, отделения пожарной части и военкомата остались без тепла, кто-то - ещё и без горячей воды.Нормально, потому что теплоноситель не остывает мгновенно. По квартирам муромлян в день аварии прошли официальные лица, и пообещали: батареи потеплеют к утру. На момент съемки - в три часа дня - отопление в дома так и не вернулось. На месте стало ясно - о восстановлении котельной речи не идет.- Уважаемые представители "Владимиртеплогаза", кто-нибудь может прокомментировать ситуацию, пару слов.- Без комментариев. К руководству.- А вы сейчас смотрите варианты, чтобы наружные сети сделать?- Мы смотрим, как решать свои проблемы.- Но это общие проблемы уже.- Проблемы жильцов, вот мы и занимаемся.По факту поехавшей крыши проверку уже начали прокуроры. Кладка в котельной- ветхая, местами- мокрая, кое-где залатана, в крыши - трещины. Один из главных вопросов прокуратуры- насколько законной была приёмка перед отопительным сезоном.Станислав Заруцкий, заместитель муромского городского прокурора:- На данный момент уже можно сказать, что в действиях должностных лиц "Владимиртеплогаза" усматривается административное правонарушение, связанное с нарушением требований промышленной безопасности, решается вопрос о возбуждении административного производства по статье 9.1 кодекса РФ об административных правонарушениях.Для юрлиц по ней грозит штраф до четырехсот тысяч рублей. Также будет дана оценка эксплуатации муниципального имущества - котельная передана "Владимиртеплогазу" по концессии. Но главная цель - согреть муромлян. В срочном порядке по земле прокладывают трубы от котельных на улице Воровского и Муромской городской больницы.Сергей Ефремов, мастер тепловых сетей Муромского филиала "Владимиртеплогаза":- Вскрываем асфальт, чтобы произвести временную врезку на тепловые сети и перекинуть отопление с нашего района на соседний.Сергей Мищенко, пресс-секретарь "Владимиртеплогаза":- Всего 460 метров надо проложить, работа непростая, есть очень много физических препятствий на пути. Самая главная задача - эту временную схему теплоснабжения сделать надежной, безопасной. Сейчас она примет всю нагрузку, пока идут работы на основном объекте.Третьей в схеме станет передвижная котельная из Орехово-Зуева. Параллельно решается, что делать с котлами и трубами ветхой котельной - оборудование практически не пострадало. Администрация округа намерена обратиться за помощью к областным властям. Необходимо резервное финансирование. Тогда на этом месте появится современная блочно-модульная котельная. А эта "старушка" свой последний вздох сделала в понедельник - не торжественно, но с объявлением: "спущено остаточное давление газа".Кристина Иванова, Илья Хлудов. "Вести -Владимир"