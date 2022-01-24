Муромская городская прокуратура организовала проверку по факту обрушения крыши котельной. Инцидент произошел утром 23 января. в Котельной на улице Московской рухнула часть крыши. По

Муромская городская прокуратура организовала проверку по факту обрушения крыши котельной. Инцидент произошел утром 23 января. в Котельной на улице Московской рухнула часть крыши. По предварительной информации прокуратуры обрушение произошло из-за ветхости стены здания котельной. Упавшие обломки вывели из строя 3 котла(1 – тепловой и 2 котла водоснабжения). Без тепла остались 30 домов (около 700 жителей),