Проблему подачи воды в Сновицах власти Суздальского района в этом году решить не смогут. По каким причинам люди регулярно остаются без воды и когда это кончится? Елена Манько, жительница

Проблему подачи воды в Сновицах власти Суздальского района в этом году решить не смогут. По каким причинам люди регулярно остаются без воды и когда это кончится? Елена Манько, жительница с.Сновицы – 21 января 2022 г. В любой момент снова может прорвать, у нас это чётко происходит. То есть как свет постоянно отключают, так и воду.