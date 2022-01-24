За последние несколько лет актеру не раз приходилось справляться с трудностями

За последние несколько лет актеру не раз приходилось справляться с трудностямиВ свое время Дмитрий Орлов прославился благодаря роли капитана подводной лодки в фильме "Первый после Бога". С выходом картины в жизнь актера пришла не только слава и популярность, но и интересные проекты. А теперь об артисте практически ничего не слышно. Несколько лет назад Орлов признался, что ему поставили страшный диагноз. Однако проблем в жизни ему хватало и до этого.Дмитрий Орлов родился в 1971 году. Еще подростком он был вынужден пойти работать, чтобы помочь овдовевшей матери вырастить младшего брата и сестричек. Белая полоса в актерской карьере Дмитрия началась только спустя четыре года после окончания ВГИКа. В 2000 году мужчина снялся в фильме "Брат 2", начал активно работать и через несколько лет уже был знаком многим телезрителям.В личной жизни Орлов тоже не раз столкнулся с трудностями – оба его брака закончились разводом. Первой женой артиста стала коллега Ирина Пегова. В 2005 году возлюбленные стали мужем и женой, в следующем – родителями дочки Тани, а еще через пять лет – бывшими. Развод знаменитой пары, которая многим казалась идеальной, сопровождался громким скандалом.Выяснилось, что одной из главных причин для расставания стало пагубное пристрастие Дмитрия. Мужчина признавался, что страдал от алкоголизма и регулярно напивался, а на следующий день ехал на работу как ни в чем не бывало. Имущество супруги делили через суд, а о том, с кем будет жить дочь, договорились с большим трудом.Страсти улеглись только спустя время. Таня осталась жить с мамой, которой также досталась квартира в столице, дом в Нижегородской области и энная сумма денег. А через несколько лет актер женился во второй раз. Его избранницей стала косметолог Наталья Бражник. Увы, эти отношения тоже не сложились. Супруги прожили вместе девять лет и развелись в 2021 году. К счастью, на этот раз обошлось без скандалов и громких разбирательств.Вот уже несколько лет знаменитость не только не радует поклонников новыми проектами, но и заставляет их всерьез переживать о своей судьбе. В Сети давно поползли слухи, что артист серьезно болен. К тому же, он и сам сообщал, что ему якобы поставили "страшный диагноз", но подробностями о недуге так и не поделился.Несколько лет назад Дмитрий перебрался в Ессентуки. Несмотря на то, что актер давно не снимался в кино, его до сих пор помнят и узнают на улицах. Однако ни о каких толпах поклонниц речи не идет. Мужчина живет как обычный человек, развивает свой блог в "Инстаграм" и не видит в своей популярности ничего значимого. Сейчас актер тепло отзывается о своих бывших женах и продолжает общаться с дочерью, которой совсем скоро исполнится уже 16 лет.