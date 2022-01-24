Приложение Парковки Москвы начали тестировать в Санкт-Петербурге в конце декабря прошлого года. Об итогах в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Приложение "Парковки Москвы" начали тестировать в Санкт-Петербурге в конце декабря прошлого года. Об итогах в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.В Москве приложение скачали более пяти миллионов человек, с его помощью оплачивается около 90% парковочных сессий, уточнил Собянин. Он напомнил, что приложение также помогает найти место для стоянки, оплатить штрафы и решить множество других вопросов.Запуск приложения в других городах может упростить жизнь автомобилистам-путешественникам, уверен мэр."Например, сегодня в системе московского парковочного пространства зарегистрировано более 125 тыс. автомобилей с питерскими номерами. Можно предположить, что не меньше москвичей регулярно ездят на машине в Санкт-Петербург", – написал градоначальник.Тестирование приложения в Петербурге началось в декабре 2021 года по договоренности с администрацией северной столицы. Участвуют более 900 добровольцев – они регулярно ездят в город на Неве. Средства от оплаты паркинга направляются в местный бюджет."За три недели автомобилисты оплатили в новом приложении более 2 тыс. парковочных сессий. В Петербурге машины чаще всего парковались в центре – вблизи Литейного и Невского проспектов", – рассказал Собянин.Тестирование продлится до конца января. Разработчики приложения учтут замечания, доработают программное обеспечение, после чего в "Парковках Москвы" появится возможность оплатить стоянку автомобиля на территории Петербурга. Автолюбителям не придется регистрироваться в дополнительных сервисах.Собянин выразил надежду, что приложение заработает и в других городах."Москва с удовольствием делится своими наработками с другими регионами России. Использование московских сервисов позволяет им экономить на создании собственного продукта и получать качественные и проверенные временем IT-решения", – заключил он.Оплатить стоянку автомобиля в мобильном приложении "Парковки Москвы" можно в несколько нажатий. Пользователь имеет возможность просматривать состояние счета в онлайн-режиме, истории парковочных сессий сохраняются.Напомним, что платная парковка в Москве появилась в июне 2013 года. Изначально ее зона распространялась на районы в пределах Бульварного кольца. В августе 2014-го пространство платного паркинга расширилось до границ Третьего транспортного кольца. Это помогло снизить загруженность улиц и улучшить дорожно-транспортную ситуацию в столице.