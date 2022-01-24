«Оперативники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину по подозрению в открытом хищении дорогостоящих мобильных телефонов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что курьер прибыл по адресу на улицу Юных Ленинцев, чтобы передать покупателю два мобильных телефона. У подъезда дома к нему подошел неизвестный мужчина и под предлогом получения заказа открыто похитил смартфоны, общей стоимостью около 180 тысяч рублей, после чего скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на улице Шкулева. Им оказался безработный 37-летний приезжий. Похищенное имущество изъято и в ближайшее время будет возвращено законному владельцу.По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкция данной статьи предусматривает максимальное лишение свободы сроком до четырех лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18