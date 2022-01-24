Полицейские и представители общественного совета при ОМВД подготовили для учащихся обширную программу, которая оказалась интересной и полезной одновременно.

В преддверии Дня российского студента, который молодые люди будут праздновать завтра, 25 января, в ОМВД России по Судогодскому району прошла ставшая традиционной акция «Студенческий десант». Сотрудники полиции предоставили студентам первого курса Муромцевского лесотехнического техникума возможность познакомиться со своей профессиональной деятельностью.Полицейские вместе с представителем общественного совета при ОМВД Валерием Назаровым подготовили обширную программу для гостей, которая оказалась интересной и полезной одновременно.Поприветствовал ребят начальник отдела по работе с личным составом Сергей Герасимов, который проинформировал об условиях приема на службу в органы внутренних дел и требованиях, предъявляемых к кандидатам, рассказал о специфике служебной деятельности.Представитель общественного совета при ОМВД России по Судогодскому району Валерий Назаров рассказал студентам о видах оружия и специальных средствах, имеющихся у сотрудников правоохранительных органов.На актуальные темы борьбы с мошенничеством и профилактики наркомании в молодежной среде с гостями пообщались заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Сергей Андрианов и инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Татьяна Потапова. Ребята прислушались к полицейским, которые добавили убедительности своим словам реальными примерами из служебной практики.Коллеги полицейских из Судогодского ОМВД – сотрудники Отделения МВД России по Киржачском району приняли в отделение ГИБДД на однодневную стажировку студентов Киржачского машиностроительного колледжа и Александровского промышленно-правового колледжа. Встретил и ответил на вопросы участников акции начальник ОГИБДД майор полиции Сергей Мещанинов.За время, проведенное с полицейскими, ребята познакомились с деятельностью Госавтоинспекции, оценили оснащение и технические характеристики автомобиля инспекторов ДПС, а также узнали о том, какие приборы используют заступающие на службу дорожные полицейские. Студенты попробовали свои силы в сдаче теоретического экзамена на знание правил дорожного движения.Заместитель начальника Отд МВД России по Киржачскому району майор полиции Илья Калинин, при участии членов общественного совета при Отд МВД и представителя народной дружины в формате диалога пообщался с учащимися образовательных учреждений и ответил на вопросы, касающиеся профилактики правонарушений, раскрытия и расследования преступлений, в том числе актуальных дистанционных мошенничеств.Студенты положительно оценили подобный формат взаимодействия с правоохранителями и единогласно выразили желание вновь принять участие в подобных акциях.