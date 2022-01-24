Акцию поддержали в Селивановском, Вязниковском и Камешковском районах.

В рамках акции «Студенческий десант» учащиеся технико-экономического колледжа посетили ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району, сотрудники которого познакомили их с особенностями службы.Инспекторы рассказали студентам о деятельности ГИБДД, продемонстрировали современные приборы и различные приспособления, с помощью которых осуществляют надзор за дорожным движением, проверяют техническое состояние транспортных средств и проводят освидетельствование нарушителей на состояние опьянения. Учащиеся рассмотрели служебный транспорт, узнали, когда и как можно пользоваться рацией и для чего в патрульной машине сигнально-говорящие устройство.Аналогичные стажировки состоялись в подразделениях ОМВД России по Камешковскому району и Отделении МВД России по Селивановскому району.В процессе стажировки ребятам представилась возможность больше узнать о работе сотрудников полиции, в частности - о деятельности экспертно-криминалистического подразделения и органов следствия.Гостям рассказали о направлениях, которыми занимаются самые известные полицейские службы, особенностях работы в непростых погодных условиях. Сотрудники кадрового подразделения ответили на вопросы об условиях поступления в высшие учебные заведения системы МВД России и дальнейшего трудоустройства, вручили буклеты с информацией об учебных заведениях.В Селивановском районе акцию поддержали и члены общественного совета, рассказавшие о профилактических мероприятиях, проводимых совместно с сотрудниками полиции и участии гражданского общества в пропаганде правовых знаний.Ребята выразили благодарность полицейским за предоставленную возможность узнать много интересного о повседневной работе правоохранителей.