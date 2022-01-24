Утром 24 января владимирцы увидели напротив Торговых рядов высокий столб черного дыма – на территории еще неоткрытой церкви произошел пожар. Возле церки в честь Александра Невского и

Утром 24 января владимирцы увидели напротив Торговых рядов высокий столб черного дыма – на территории еще неоткрытой церкви произошел пожар. Возле церки в честь Александра Невского и благоверных князей владимирских, которую строят вот уже больше 6 лет, произошло ЧП. Как сообщили в МЧС области, около 8.30 огнеборцам поступило сообщение о возгорании строительного вагончика у дома