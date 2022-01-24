Сегодня утром, 24 января, в 8.32 в региональное ГУ МЧС сообщили о пожаре в центре Владимира. На...

Сегодня утром, 24 января, в 8.32 в региональное ГУ МЧС сообщили о пожаре в центре Владимира. На улице Большая Московская, д. 32, загорелся строительный вагончик возле строящейся церкви в честь Александра Невского.На место происшествия выезжали 13 пожарных на 3 машинах. К счастью, возгорание оказалось небольшим, и уже в 08.40 огонь был ликвидирован. Пострадавших нет.Фото: ВК «Подслушано во Владимире»