В результате дорожно-транспортного происшествия здоровью местной жительницы был причинен тяжкий вред.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Гусь-Хрустального района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемый, управляя автомобилем «ВАЗ», двигался по дороге в районной деревне Демидово. Водитель двигался со скоростью, не соответствующей имеющимся дорожным условиям, в результате чего отечественную легковушку занесло. Не справившись с управлением, молодой человек совершил наезд на бетонные плиты с последующим опрокидыванием автомобиля на проезжую часть дороги.В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летней пассажирке был причинен тяжкий вред здоровью.Виновник дорожного происшествия, как было установлено впоследствии, находился в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.