Предварительно установлено, что злоумышленники изготавливали и продавали иностранным гражданам поддельные документы.

«Сотрудниками Московского уголовного розыска задержаны двое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья. Они подозреваются в организации бизнеса по незаконной легализации пребывания граждан зарубежных стран на территории России.Предварительно установлено, что злоумышленники изготавливали и продавали иностранным гражданам поддельные документы. Это миграционные карты, патенты на работу, уведомления о временной регистрации. Кроме того, задокументированы факты оказания услуг по фиктивной сдаче экзаменов на знание русского языка, по подготовке материалов для получения гражданства России и регистрации по месту пребывания.Услугами фигурантов пользовались в основном иностранцы, которые находятся в России нелегально. Каждый из клиентов платил за фальшивые бумаги от миллиона до 2,5 миллиона рублей. По предварительным данным, общая сумма криминального дохода превышает 60 миллионов рублей.Следователем СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ. Полицейскими совместно с сотрудниками ФСБ России и Росгвардии по местам проживания подозреваемых изъяты паспорта, фотографии, бланки миграционных документов, незарегистрированный травматический пистолет, компьютерная техника, средства связи, деньги и другие предметы, имеющие доказательственное значение.Задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и возможных соучастников противоправной деятельности. Кроме того, полицейскими будут разыскиваться покупатели поддельных документов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.